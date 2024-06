Observability: codecentric erhält AIOps-Award von IBM

codecentric hat den „Ecosystem Award 2022“ in der Kategorie „AIOps“ von IBM erhalten. Dies verkündete der Hersteller im Rahmen einer virtuellen Konferenz am 17.02.2023, bei der er sein neues Partnerprogramm lancierte. Den Preis erhielt die codecentric AG für ihre Expertise im Bereich Observability und speziell Instana. Mit den „Ecosystem Awards“ zeichnet IBM besonders wertvolle Partnerunternehmen in der DACH-Region aus.