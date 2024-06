Unser Jahr 2015

codecentric immer größer und beliebter

2015 ist auch das codecentric-Team gewachsen – wir haben 93 neue Kollegen eingestellt, damit sind wir nun ein Team von insgesamt 309 codecentricern. Die Standorte Berlin, Hamburg und Frankfurt sind 2015 in neue Räumlichkeiten umgezogen und im Oktober wurde die codecentric um den Standort Dortmund erweitert – insgesamt haben wir nun 14 Standorte in vier europäischen Ländern. In den kununu-Rankings wurde die codecentric zum besten Arbeitgeber in Düsseldorf gekürt und wurde zweitbeliebtester Arbeitgeber in Berlin.