Das Jahr in Zahlen: Unser Jahresrückblick 2016

Neue Firmenzentrale

Highlight und gleichzeitig ein großer Schritt in unserer Firmengeschichte ist der Einzug in unsere brandneue Firmenzentrale in Solingen: 4.000 Quadratmeter groß und 4 Etagen hoch ist unser neues Headquarter, 200 Mitarbeiter finden darin ihren Platz.

Gleichzeitig lohnt sich heute auch schon ein Blick in die Zukunft: Wachsen wir weiter so schnell, werden wir schon bald mit der Planung des zweiten Bauabschnitts an der Hochstraße beginnen.