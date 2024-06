Verena Deller verstärkt den Vorstand der codecentric AG

Expertin in Managementberatung mit langjähriger Führungserfahrung

Deller hat bereits über 20 Jahre Erfahrung im Consulting-Geschäft, Kunden in zahlreichen Branchen beraten und dabei mehrere Teams verantwortet. Sie war lange Zeit bei INVERTO tätig, einer Beratung im Bereich Supply Chain Management und Procurement, die seit 2017 Teil der Boston Consulting Group (BCG) ist. Neben ihrer Beratungstätigkeit engagierte sie sich im Business Development, Marketing und HR des Unternehmens und war unter anderem für das Supply-Chain-Act-Angebot federführend verantwortlich.

20230503_110631.jpg

Der Mensch im Fokus

Bei der codecentric AG erwarten Deller spannende Herausforderungen und die Gelegenheit, das Unternehmen maßgeblich mitzugestalten. Sie erklärt: „Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte und das starke organische Wachstum von codecentric sind beeindruckend. In der modernen Beratungswelt steht für mich der Mensch im Vordergrund. codecentric verkörpert bereits eine positive Mitarbeiter- und Kundenerfahrung. Ich freue mich sehr, das Team mit meiner Expertise in der Mitarbeiterentwicklung in vielfältigen Teams sowie der Intensivierung der Kommunikation zu neuen Talenten, Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern zu unterstützen.“

Der bestehende Vorstand aus Rainer Vehns, Lars Rückemann und Stefan Riedel sehen in Verena Deller die optimale Ergänzung für die Zukunft von codecentric. Vehns, Mitgründer des Unternehmens, erklärt: „codecentric wird sich weiter als echter Digitalisierungs-Partner bei Kunden positionieren, und wir wollen gleichzeitig in der modernen Arbeitswelt Vorreiter sein. Für beides bringt Verena wichtige Erfahrungen, Wissen und vor allem auch neue Perspektiven und Impulse mit, die uns bereichern werden.“



Rückemann und Riedel erklären weiter: „Mit Verenas Expertise sind wir als Führungsteam komplett. Ihre Erfahrung im Business Consulting wird uns helfen, unsere Kompetenzen weiter auszubauen und Kunden zukünftig noch umfassender zu beraten.“