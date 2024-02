Organisationen, die uns am Herzen liegen: codecentric Weihnachtsspende 2023

Je näher die Feiertage rücken, desto mehr besinnt sich auch die codecentric AG zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Wir blicken zurück auf viele spannende und erfolgreiche Projekte mit unseren Kunden, Events aller Couleur – von unserer internen cc conference bis hin zu unseren Business Acceleration Clubs an mehreren Standorten mit geladenen Gästen. Wir konnten viele Initiativen auf den Weg bringen und freuen uns, diese in 2024 weiter fortzuführen und auch mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Ein Thema, das uns das ganze Jahr über immer wieder beschäftigt hat, ist Nachhaltigkeit. Schon im März 2022 wurde die Satzung der codecentric AG offiziell angepasst. Sie beinhaltet seither ein klares Commitment, dass codecentric sich zur Verantwortung gegenüber all ihren Stakeholdern verpflichtet, also u. a. auch Interessen der Umwelt und der Gesellschaft wahren will. Im Zuge dessen haben wir beschlossen, zu Weihnachten nur noch digitale Karten an unsere Geschäftspartner*innen zu versenden und auch von Präsenten abzusehen. Natürlich freuen wir uns alle gerade in der Vorweihnachtszeit über kleine Aufmerksamkeiten, doch wie es oft so ist: Die Karten landen früher oder später im Papierkorb, die zugesendete Lebkuchenmischung trifft nicht den Geschmack und wird weiterverschenkt, der kleine Adventskalender wird im neuen Jahr nur halb geöffnet ebenfalls entsorgt.

Wir haben uns stattdessen entschieden, im Sinne der Nachhaltigkeit an gemeinnützige Organisationen zu spenden – im Namen der Mitarbeitenden von codecentric und ihren Kunden. Hierfür konnten unsere Mitarbeitenden Organisationen vorschlagen, die ihnen persönlich am Herzen liegen. Der Vorstand von codecentric, Rainer Vehns, Verena Deller, Lars Rückemann und Stefan Riedel, hat drei davon ausgewählt. Es war keine ganz leichte Wahl, wie Vorstand Stefan Riedel, beschreibt: