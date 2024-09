Zahlen, Daten und Fakten - codecentric 2014

Durch die Neueinstellung von 103 Mitarbeitern sind wir nun ein Team von 263 Mitarbeitern. Neben der steigenden Mitarbeiterzahl haben wir es im kununu Ranking zu Platzierungen in den Kategorien frauenfreundliches und „gesundes“ Unternehmen geschafft. Um dem wachsenden codecentric Team genug Platz zu bieten, haben wir 2014 weitere Standorte eröffnet: zum einen Banja Luka in Bosnien, zum anderen die Satelliten Stuttgart und Münster.

Nicht nur unser Team wächst, auch unser Blog konnte bereits im August 1 Millionen Page Impressions verzeichnen und auf Twitter folgen uns seit diesem Jahr mehr als 1000 Follower!

Unsere Softwerker Abonnenten hatten ebenfalls Grund zur Freude, denn sie konnten sich zum ersten Mal dieses Jahr zweimal über unser Magazin freuen. An dieser Stelle können wir auch verraten, dass es Anfang 2015 eine Überraschung für alle Abonnenten und diejenigen, die es werden wollen geben wird!

Neben all der Arbeit kamen auch die Veranstaltungen außerhalb des Bürogebäudes nicht zu kurz und so durften wir unser diesjähriges Sommerfest unter der Sonne Kroatiens in Dubrovnik feiern und wurden von einem unserer Vorstände zum Firmencamping in Muttscheid eingeladen. Auch sportlich waren wir gut aufgestellt: Einige von uns haben den Rennsteig mit ihren Mountainbikes gemeistert und die Läufer unter uns haben am Düsseldorf Marathon teilgenommen.

Außerdem sponserten wir zum ersten Mal das außergewöhnliche Go-Duell Mensch gegen Spielprogramm und unser Big Data Team hatte bereits vorab den Gewinner der Fußball Weltmeisterschaft errechnet und selbstverständlich Recht behalten.

Mit diesem Rückblick auf ein spannendes Jahr, können wir voller Freude ins Jahr 2015 starten, denn auch im kommenden Jahr haben wir wieder einiges geplant. Den Startschuss macht die erstmalig stattfindende codecentric IO am 03. März 2015 in Bonn!