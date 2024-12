Wie sieht das ganz konkret aus?

Wir binden unsere Nearshoring-Kolleg*innen direkt in unser Projektteam ein – und das nicht nur auf fachlicher Ebene. Sie teilen die gleichen Werte und das gleiche Engagement für technische Exzellenz wie unsere deutschen Software-Entwickler*innen.



Damit die Kommunikation im Team – auch mit unseren Nearshoring-Kolleg*innen – reibungslos läuft, setzen wir Englisch als Projektsprache ein. Das sorgt dafür, dass sich alle gut verständigen können und der Austausch mit dir und deinem Team effizient bleibt. Wenn du lieber in Deutsch kommunizieren möchtest, machen wir das natürlich möglich. Dann sprechen unsere Produktverantwortlichen und Projektmanager direkt mit dir – so läuft die Kommunikation immer in beide Richtungen.



Mit modernen Tools halten wir den Kontakt, organisieren virtuelle Meetings und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, egal, wo sie sich gerade befinden.