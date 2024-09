Senior Azure Cloud Native Developer (w/d/m)

Du bringst mehrjährige Erfahrung als Fullstack Entwickler*in mit, beherrschst Frontend sowie Backend-Technologien, bist in der Microsoft Azure Cloud-Plattform zu Hause und möchtest an spannenden Kundenprojekten arbeiten

In den Bereichen Serverless Computing, eventgetriebene Architekturen und Function as a Service fühlst du dich wohl und beherrschst Werkzeuge aus dem Bereich Infrastructure as Code (z. B. ARM Templates, Bicep, Terraform)