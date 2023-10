KI-gestützte Anwendungsfälle etablieren

Unsere Data- und KI-Expert*innen haben bereits zahlreiche Kunden dabei geholfen, KI-gestützte Anwendungsfälle in ihrem Unternehmen zu etablieren. Dabei haben wir ein Drei-Schritte-Modell etabliert, mit dem wir die Möglichkeiten von KI und Daten in deinem Unternehmen evaluieren können:

Potenzial identifizieren und fokussieren

Erfolg messen und Kosten abwägen

KI-Unterstützung etablieren

Durch diese Vorgehensweise können wir mit dir schnell und kostengünstig erste KI-Anwendungsfälle in deinem Unternehmen etablieren. Dabei profitierst du vom Wissen unserer Expert*innen, das wir kontinuierlich an dich und dein Team weitergeben, um den Einsatz von KI nachhaltig in deinem Unternehmen zu verankern.