Wie funktioniert die Geld-zurück-Garantie?

Falls wir in deinem Unternehmen keine wirtschaftlich relevanten Use Cases identifizieren können, stellen wir für den Workshop nur eine Pauschale für die angefallenen Reisekosten in Rechnung. Es entsteht also kein nennenswertes Risiko.Wenn wir nach dem Workshop in eine gemeinsame Umsetzung eines Projektes gehen, können die Kosten für den Workshop zu 50% angerechnet werden.