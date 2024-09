Migrationsunterstützung von X-CI/CD nach GitLab CI/CD

Um das Meiste aus deinem CI/CD Prozess herauszuholen, solltest du ihn so eng wie möglich in deine Softwareentwicklungs-Plattform einbinden. So kannst du ohne Tool-Bruch den detaillierten Status deiner Pipeline sehen, Ergebnisse einzelner Pipeline-Schritte im Merge-Request sichtbar machen oder den Ablauf deiner Pipeline nativ mit GitLab-Standardfunktionen beeinflussen. All dies ist mit GitLab CI/CD möglich. Wir unterstützen euch bei der Migration und bauen mit euch eure neuen Pipelines. Die Wiederverwendbarkeit haben wir natürlich im Blick.