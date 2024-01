// Lösung

Die Wahl auf codecentric als Implementierungspartner fiel aufgrund ihres umfangreichen Know-Hows, sowohl aus zahlreichen IIoT-Projekten, als auch konkret in der Implementierung der Actyx-Plattform. Diese wurde auf Basis der angestrebten Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgewählt. Ziel war es, den gesamten Informationsfluss deutlich zu verbessern und eine zentrale Informationsquelle in der Fertigung zu schaffen. Sowohl Mitarbeitende an der Linie, als auch im Büro sollten möglichst flexibel auf Probleme in der Produktion reagieren können. Zudem sollte die Grundlage für ein noch umfangreicheres System in der Zukunft geschaffen werden.

Die Umsetzung des Projektes erfolgte auf Basis eines agilen Vorgehens. Ein Großteil der Lösung setzt sich aus unterschiedlichen Konnektoren zusammen, die Informationen aus bestehenden Systemen — wie etwa dem Monitoring-System für die Glastropfen — abgreifen und weiterverarbeiten. Die hierbei gesammelten Daten werden in Form von Events zunächst in das verteilte System Actyx gespeist und auf mehrere Knoten verteilt. Ein Knoten kann in diesem System z. B. ein Konnektor, oder aber auch der Zugangspunkt zu einem Dashboard sein. Die Dashboard-Knoten sammeln nun die empfangenen Events und speichern diese in einer Zeitreihendatenbank. Jeder Dashboard-Knoten hat dabei seine eigene Datenbank, sodass die Last optimal verteilt wird. Mit Hilfe von Grafana werden die Daten dann aggregiert und in Dashboards dargestellt. Diese Dashboards wurden speziell auf die Anforderungen der Nutzenden zugeschnitten und sind flexibel anpassbar.