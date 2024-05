// Willkommen im Team Bielefeld

“Richtig gute Software, richtig gute Menschen.” Bei codecentric hat jedes Thema ein Gesicht. Unsere Leiterin des Standortes Bielefeld, Meike Wocken, steht gemeinsam mit Kai Lichtenberg für das Thema Industrial Solutions. Der Bielefelder Standort ist daher Teil unseres internen, vertikalen Experten-Netzwerkes der Unit Industrial Solutions - bietet darüber hinaus aber auch Expertise in einer Vielzahl weiterer IT Gebiete an.