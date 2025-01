// Sponsoring

Sponsoren mit gleichen Werten gesucht?

Von Hypes bis hin zu Mega-Trends in der IT-Welt - wir bieten eine Plattform für den Austausch bei Meetups und Tech-Talks. Unsere Fokusthemen decken ein breites Spektrum ab: von der Produktentwicklung, Cloud Native und IT Security über KI oder Machine Learning bis zu Nachhaltigkeit und Digital Accessibility. Darüber hinaus hosten wir Events zu zahlreichen weiteren Themen, die zu exzellenter Software und progressiven Unternehmen beitragen. So engagieren wir uns etwa für Events, die Frauen in der IT-Branche fördern und vernetzen. Als Sponsor bieten wir die Möglichkeit, dein Event im Plaza zu hosten – inklusive der Bereitstellung von Getränken.