// Willkommen im Team Münster

Unser Team besteht aus mehr als 40 Kolleg*innen, die unter dem Motto „richtig gute Leute – richtig gute Software” zusammenarbeiten, lernen und spannende Themen vorantreiben. Das Office am Münsteraner Hafen wird intern auch gerne „die WG” genannt und bringt alles mit sich, was man in einer typischen Wohngemeinschaft auch wiederfindet: einen Mix an Charakteren mit breitem Skillset und den unterschiedlichsten technischen und nicht-technischen Backgrounds. Uns vereint die Neugierde, Trends zu entdecken, der Wunsch, sich stetig weiterzuentwickeln und eine gesunde Prise Humor!