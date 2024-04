// Details

Kevin Wennemuth hält seinen Vortrag „DIAESH-WSDSSG oder Hilfe! Mein Haus hackt!" zum Themenblock Cyber-Security.



Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2024 – Die Fachtagung mit dem Programm, in dessen Rahmen Rechtsanwälte und weitere Experten die wichtigsten neuen Gesetzesvorgaben, Normen und Richtlinien für einen sicheren Gebäudebetrieb vorstellen. Darüber hinaus beschreiben Verantwortliche aus namhaften Unternehmen die Umsetzung der Betreiberverantwortung in der Praxis und wie sie in ihren Organisationen die Anforderungen aus den umfangreichen Vorgaben erfüllen.

Schwerpunkthemen der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung 2024 sind „Klimaschutz & Nachhaltigkeit in Verbindung mit Betreiberverantwortung“, das neue „Gebäudeenergiegesetz (GEG)“ und „Cybersicherheit für gebäudetechnische Anlagen“.