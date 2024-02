NIK e. V. – Frühstück mit Insights bei der codecentric AG

// Special Meetup mit Impulsvortrag

Off-Project Time – Ein Booster für Mitarbeitende



Die Off-Project Time ist bei der codecentric ein fester Teil der Philosophie und trägt seit den ersten Gründungsjahren zum Erfolg der codecentric bei. Sie bietet den Mitarbeitenden einen Freiraum, um sich selbst weiterzuentwickeln und Ideen im Unternehmen umzusetzen.



Agenda:



09:00 Uhr – Ankommen

09:20 Uhr – Begrüßung durch NIK e. V. und codecentric AG

09:30 Uhr – Insights von codecentric

10:30 Uhr – Networking



Über die Eventreihe Frühstück mit Insights:



Bei jedem Event der Reihe öffnet eines unserer Mitgliedsunternehmen seine Türen, bereitet ein interessantes Thema auf und gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.



Ihr erfahrt aus erster Hand, was das Unternehmen antreibt und wie sie die digitale Zukunft gestalten. Die Eventreihe bietet so nicht nur spannende inhaltliche Erkenntnisse, sondern ermöglicht auch einen engen persönlichen Austausch und den Besuch in den Räumlichkeiten des gastgebenden Unternehmens. Natürlich gibt es dabei etwas zum Frühstücken ;-)