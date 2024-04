Round Table "GenAI – Möglichkeiten vs. Herausforderungen"

Welche Möglichkeiten bietet generative KI? Welches Potenzial steckt in dieser Technologie und wie kann ich es rechtskonform für mein Business nutzen?

In unserem Round Table wollen wir zwei wichtige Dimensionen von GenAI beleuchten – Praxis und Recht. Von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur personalisierten Kundeninteraktion – wir zeigen an konkreten Beispielen aus unserem Projektalltag, wie generative KI Geschäftsmodelle verändern kann. Auf der anderen Seite ergeben sich auch zentrale rechtliche Herausforderungen bei der Nutzung von KI in der Softwareentwicklung. Hier kennen wir die wichtigsten rechtlichen Stolperfallen rund um Urheberschutz, Vertraulichkeit, Haftung und Regulatorik und teilen diese gerne. Dabei räumen wir mit weit verbreiteten Missverständnissen auf und geben Einblicke in die rechtliche Beratungspraxis.

Wir wollen jedoch nicht nur Wissen teilen, sondern auch den Austausch fördern. In Table Sessions hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, dich auszutauschen und dir Inspiration für die Anwendung in deinem Unternehmen zu holen. Die Referenten Kai Lichtenberg und Guido Hansch bringen hierzu ihr Wissen und Erfahrung aus zahlreichen KI-Projekten und ihrer Rechtspraxis mit. Sie können dir daher praxisnahe Einblicke in die Welt der generativen KI geben.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und wir lassen den Abend mit viel Networking in lockerer Atmosphäre ausklingen.

Für wen ist das Event interessant?

Der Round Table richtet sich an alle, die sich Gedanken machen, wie sie generative KI in ihrem Business einsetzen können. Wir bieten Entscheider*innen, Fachbereichsleiter*innen und Produktmanager*innen Expertise und aktiven Wissensaustausch.