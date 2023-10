Container-Images: Abschied vom Dockerfile

Aus dem Inhalt:

Viele Entwicklerinnen und Entwickler erinnern sich sicherlich an das Glücksgefühl bei den ersten Gehversuchen mit Docker: Endlich ließen sich alle Abhängigkeiten eigener Anwendungen in Code gießen. Ohne Docker fiel das Dependency-Management oft schwer, da eigene Software in der Regel doch von mehr Dingen abhängt, als es auf den ersten Blick erscheint. So ist eine Java-Anwendung direkt an eine spezifische Version der Java Virtual Machine (JVM) gebunden, und die JVM wiederum basiert auf einer speziellen Betriebssystemversion und so weiter.

