Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Information Security, kurz InfoSec, ist eigentlich kein neues Thema, hat aber dank des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, einen enormen Schub bekommen. Der Sicherheit von Daten, personenbezogen oder betrieblich, digital oder physisch, wird plötzlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt – nicht zuletzt, weil empfindliche Strafen drohen.

In dieser Softwerker-Ausgabe haben wir daher dem Thema Platz eingeräumt: Nicolas Byl und Kevin Wennemuth wollen in ihrem Artikel „Hope is not a Strategy“ den Leser wachrütteln, denn in vielen Unternehmen definiert man Security als das Bauen von hohen Mauern um die eigenen Daten. Die derzeitige IT-Sicherheitslandschaft – so eines der Argumente der Autoren – basiert auf dem „Einsperren“ von Dingen. Netzwerke werden eingesperrt, Benutzer werden eingesperrt und rundherum bauen wir diese Mauer. Der nächste Evolutionsschritt sind Mitarbeiter, die auf die falschen Links klickten. Also: Stacheldraht hinter die Mauer! Nach innen! Die Konsequenz in großen Unternehmen: Internetverbot...im Jahr 2018! Lest im Artikel, welche Maßnahmen die Autoren für das Entschärfen der Security-Gefahr empfehlen und warum auch der Einsatz von Open Source kein Problem darstellen muss.Aber wie gewohnt bietet der Softwerker noch viele weitere spannende Themen: Wie lassen sich robuste Data-Science-Projekte aufbauen? Wie betreibt man Keycloak auf Kubernetes? Und wer hat eigentlich Angst vor Algebra? Das und mehr erwartet euch in dieser Ausgabe.