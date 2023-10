Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Reisen erweitert den Horizont. Und Mittel der Fortbewegung sind seit jeher Abbild und Treiber des menschlichen Fortschritts – von den Anfängen der Menschheit, als unsere Vorfahren noch per pedes und über Wasserwege reisten, über die Erfindung des Rades in der Antike bis hin zur modernen Raumfahrt.

Das ruhelose Streben nach schnelleren, bequemeren Möglichkeiten, von A nach B zu gelangen, ist Teil unserer DNA und auch in Zeiten der „Flugscham“ kaum zu drosseln.

Reiseziel und Vehikel bedingen sich dabei gegenseitig. Ähnlich ist es in der Softwareentwicklung: Dank neuer Technologien und Methoden kommen Kunden in den Genuss digitaler Services, die nie ein Mensch zuvor für möglich gehalten hat, etwa Videostreamingdienste à la Netflix.

Gleichzeitig steigen mit dem Angebotsniveau die Erwartungen der Kunden, von der Komplexität ganz zu schweigen. Kein Wunder also, dass aus dem Hause Netflix auch das revolutionäre Chaos Engineering (s. Artikel ab S. 6) stammt und resiliente Systeme (S. 20) längst geschäftskritisch sind. Neben dem Komfort spielt – bei Hochgeschwindigkeitszügen ebenso wie bei Microservice-Architekturen – Sicherheit eine zentrale Rolle. Achillesferse ist nicht nur das System, sondern auch der Mensch und seine (moderne) Kommunikation (S. 30). Trotz Fortschritten in Data Science (S. 70) und Machine Learning (S. 80) bleibt der Mensch also zugleich Herausforderung (S. 48) und Mittelpunkt auf der Reise in die Digitalisierung.

Wir wünschen euch eine erkenntnisreiche und sichere Expedition durch diese Ausgabe!