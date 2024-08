Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hand aufs Herz: Wie komplex ist eure IT? Habt ihr das Totschlag-Argument „historisch gewachsen” schon mal von Kollegen gehört? Oder ist euch schon die eine oder andere Jetzt-endlich-mal-richtig-Initiative über den Weg gelaufen?

Unsere Prämisse in diesem Softwerker lautet: IT wird immer komplexer und gleichzeitig ubiquitär und unentbehrlich. Die Ursachen dafür sind ähnlich komplex – der Markt hat sich verändert, die Rolle der IT auch, manch einer ist einem Cargo-Kult verfallen.

In seinem Leitartikel wird Uwe Friedrichsen darauf eingehen und zwei Treiber exemplarisch herausgreifen, die zu ungewollter Komplexität in der IT führen. Aber keine Sorge, er sieht noch Hoffnung. :-) Und im Heft werdet ihr noch mehr hilfreiche Tipps bekommen. Vom Kostensparen bei Cloud und Datenbank über Produktexploration als ökonomisches Investment und die Vorzüge von Embedded IoT bis hin zur Optimierung des Software-Entwicklungszyklus – und vieles mehr!

In diesem Sinne, viel Spaß bei der Lektüre!