Liebe Leserinnen, liebe Leser,

woran denkt ihr, wenn ihr „künstliche Intelligenz” (KI) hört? Hierzulande verbinden nicht wenige damit den Verlust von Arbeitsplätzen, totale Überwachung oder die Cyborgisierung des Menschen (mit der die Silicon-Valley-Elite vermeintlich die Weltbevölkerung verknechten will). Visionen wie Transhumanismus oder technologische Singularität erscheinen in diesem Licht geradezu dystopisch.

Dabei bewegt KI nicht erst seit dem 21. Jahrhundert die Gemüter: Bereits 1958 entstand das Rosenblatt-Perzeptron, wie im Artikel ab S. 6 zu lesen ist. Der Psychologe Frank Rosenblatt hatte in den fünfziger Jahren die Grundlagen für das erste Konzept zur Modellierung neuronaler Netze geschaffen. „I started thinking about thinking around 1960”, schreibt auch der KI-Vordenker Ray Kurzweil in How To Create A Mind (2012).

Der wahre KI-Hype begann allerdings erst 50 Jahre später.

Heute sind die Potentiale nicht mehr von der Hand zu weisen, und der praktische Nutzen von KI sowie den Teildisziplinen Machine Learning und Deep Learning ist weitaus weniger abgehoben, als mancher Skeptiker vermutet. Bestes Beispiel: das Projekt DISH-O-TRON, das hier ab S. 32 von den beiden Machern vorgestellt wird. Unser kleiner Roboter führt euch durch alle Artikel unseres Themenschwerpunkts Machine Learning und Deep Learning. Und falls KI überhaupt nicht eure Domäne sein sollte, findet ihr in der zweiten Hälfte des Hefts weitere spannende Themen zu Java, ReScript, APIOps und mehr – und sogar als kleines Extra einen InfoSec-Krimi am Ende der Ausgabe.

Viel Spaß bei der Lektüre!