Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„The cloud is just someone else’s computer“:

Erinnert sich noch jemand an diese Warnung, die IT-Security-Experte Graham Cluley im Jahr 2013 aussprach (bevor sie zum nerdigen T-Shirt-Spruch mutierte)? Damit mahnte Cluley, den damals – und auch heute noch – oft stiefmütterlich behandelten Aspekt der IT-Sicherheit beim Cloud Computing unter keinen Umständen zu vernachlässigen. Seither ist viel passiert: Im Jahr 2021 sind Daten aus einem Data-Science-Kundenprojekt in der Public Cloud sogar besser geschützt als auf den eigenen Servern, wie Stephan Kepser in seinem Artikel ab S. 12 dieser Ausgabe feststellt. Sebastian Jackel zeigt in seinem Beitrag ab S. 6, dass die Cloud weder als „fremder Rechner” noch als „weiteres Rechenzentrum“ aufgefasst werden sollte. Ein Update der zehn Jahre alten NIST-Definition von Cloud Computing hält er für überfällig.

Neben Zuckerwatte-, pardon, Cloud-Artikeln warten die Autorinnen und Autoren dieser Softwerker-Ausgabe wieder mit einem bunten – und schmackhaften – Potpourri an Best Practices und Beobachtungen zu aktuellen Softwareentwicklungsthemen auf: von Keycloak über Remix und Flutter bis hin zu Scrum. Getreu dem farbenfrohen Design jede Menge „Brain Candy“ – oder, je nach Bedarf, Nervennahrung für kniffligere Softwareprojekte.

Und das Beste: All die Bonbons und sonstigen Leckereien in diesem Heft erhöhen zwar den Wissensstand, aber nicht den Blutzuckerspiegel.

In diesem Sinne: Lasst es euch schmecken!

Eure Softwerker-Redaktion