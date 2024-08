// Nutzerzentrierte Interfaces für Deep Tech

Warum braucht komplexe Technologie gutes Design? Und was heißt hier „gut“?

Je komplexer und technischer es wird, desto wichtiger das UI-Design? Dieser These wollen wir in diesem Artikel auf den Grund gehen. Was kann die Gestaltung für die Nutzbarkeit von Deep-Tech-Produkten – und letztendlich für den Erfolg ganzer Geschäftsmodelle – tatsächlich leisten? Wir berichten von unseren Erfahrungen und geben dir einen Einblick, was Deep Tech für die Interface-Gestaltung bedeutet, welche Fallstricke es zu umgehen gilt und welche Strategien dem Design zur vollen Wirkungskraft verhelfen.

Alexander Lenz, Niels Kösterke