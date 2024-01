// Mit Pretotypes Nachfrage testen, ohne zu entwickeln

Traction als Indiz für den späteren Erfolg messen

Die Herausforderung in der Produktentwicklung ist: Wie mache ich meine Idee erfolgreich und wie scheitere ich im Zweifelsfall so früh und so günstig wie möglich? Indem wir so tun, als würde das digitale Produkt bereits existieren, können wir uns Marktfeedback zur Nachfrage einsammeln – und zwar bevor wir viel Zeit, Liebe und Geld in die Entwicklung stecken. Dieses Vorgehen nennt sich Pretotyping und ist als Tool für User Centricity, gemessen an seiner Nützlichkeit, viel zu unbekannt.

Timothy Krechel