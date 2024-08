Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Die neue Ausgabe des Softwerker ist da und sie ist vollgepackt mit neuen Themen und einer bunten Artikelvielfalt. In dieser Ausgabe haben wir Artikel über künstliche Intelligenz, Data Mesh, Atlassian Jira und mehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.“

Würdet ihr auf den ersten Blick erkennen, dass der obige Absatz nicht von einem Menschen verfasst wurde? Gut, er kommt ein wenig generisch und unpersönlich daher. Davon abgesehen war ich angenehm überrascht, was der intelligente Textgenerator nach Eingabe einiger Wörter und Satzstümmel an Textvorschlägen ausspuckte – und fühlte mich spontan an das dritte Clarkesche Gesetz erinnert: „Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.“ Man stelle sich vor, die Inhalte des Softwerkers würden komplett von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellt. Als „Autor“ gäbe man lediglich ein paar Stichwörter ein und – zack! – schon schriebe die Technologie einen Artikel über ihresgleichen.

Noch ist es nicht soweit. Und vielleicht ist es auch gut, dass hinter den Artikeln, wie auch hinter den IT-Themen, die sie behandeln, noch Menschen stehen. Denn für Letztere entwickeln wir schließlich unsere Technologien – und schreiben unsere Softwerker-Artikel.

Das Cover dieser Ausgabe lässt es erahnen, die KI schreibt es ebenfalls: Die folgenden Seiten nehmen euch mit auf eine Technologie-Safari (wobei nicht jede der hier vorgestellten Arten völlig exotisch ist), von Data Meshes über Infrastructure as Code in AWS bis hin zu Fuzz Testing mit Go. KI darf natürlich auch nicht fehlen.

Apropos „Safari“: Derlei Metaphern bringt selbst der pfiffigste Textgenerator noch nicht selbstständig hervor. Doch die Lücke zwischen (technischer) Kreation und (menschlicher) Kreativität wird immer kleiner.