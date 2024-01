// Survival of the Quickest

Mit fünf Hebeln zu einer nachhaltig kurzen Time-to-Market

Unternehmen, die mit ihren Produkten wirtschaftlich erfolgreich in unsicheren und hoch dynamischen Märkten bestehen wollen, müssen ihre Time-to-Market signifikant verkürzen. Schneller, kleiner, häufiger, um so immer wieder zu lernen und anzupassen. Viele Transformationen haben dieses Ziel bisher nicht zufriedenstellend erreicht. In diesem Artikel erklären wir, warum das so ist und mit welchen fünf Hebeln ihr – unabhängig des gewählten Frameworks – eure Time-to-Market signifikant wie nachhaltig reduziert und so erfolgreichere Produkte gestaltet.

Steffen Oehme