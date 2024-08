// Nutzerfreundliche Effekte mit CSS generieren

Eine Geschichte von Transitionen und Animationen

Wer kennt das nicht? Es soll ein Button eingeblendet oder ausgeblendet werden, wenn ein bestimmter Wert gesetzt wird. Okay, das klingt nach einem Button, auf dem eine CSS-Klasse mit JavaScript hinzugefügt oder entfernt wird, die die Sichtbarkeit des But-tons bestimmt. Nichts in der wirklichen Welt taucht einfach so auf. Gleiches sollte auch für Elemente in Anwendungen gelten. Deshalb soll dieser Button nicht einfach so auftauchen bzw. verschwinden, sondern langsam eingeblendet bzw. ausgeblendet werden.

Christina Zenzes