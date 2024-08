Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

IoT ist ein Hype-Thema. Eines der ältesten überhaupt. Ein Widerspruch? Ja und nein.Die Bezeichnung „Internet of Things“, kurz IoT, wird 2019 zwanzig Jahre alt. Selbsternannter Urheber ist Kevin Ashton, der in den neunziger Jahren mit einer MIT-Forschungsgruppe die Möglichkeiten der RFID-Technologie auslotete und 1999 den Begriff „Internet of Things“ prägte. Es sollte eine ganze Dekade dauern, bis das Etikett Einzug in Wirtschaft und Werbung hielt. Heute, weitere zehn Jahre später, ist „IoT“ alles andere als passé. Die Idee, alle erdenklichen Objekte zwecks Datenaustausch, Steuerung und Wartung miteinander zu vernetzen, hat an Faszination nichts eingebüßt. Im Gegenteil: Obwohl Gartner das IoT bereits 2014 am Höhepunkt des Hypes angekommen sah (https://gtnr.it/1vGSVXn ), steht der Suchbegriff laut Google Trends heute höher im Kurs denn je (https://bit.ly/2Ef2DL5 ).

Der Begriff ist das Eine – die Technologie das Andere. Denn ein vernetzter Getränkeautomat wurde bereits 1982 an der Carnegie Mellon University entwickelt. Und als der IoT-Hype vor zehn Jahren Fahrt aufnahm, spottete manch ein mittelständischer Industrieunternehmer, man habe längst entsprechende Technologie im Einsatz – bisher allerdings unter dem Label Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) bzw. Embedded Systems. Hier schließt sich der Kreis, denn besonderen Auftrieb erhält das IoT derzeit im industriellen Umfeld – Industrie 4.0 oder Industrial IoT sind die gängigen Buzzwords. Unsere Softwerker-Spezialausgabe steht ganz im Zeichen dieses Einsatzbereichs und dessen Technologien. Mit einer Besonderheit: Die IoT-typische enge Verzahnung von Hardware und Software, genauso wie die Vernetzung heterogener Devices und Services, schließt jegliches Silo-Denken per Definition aus. Daher haben wir auch Experten aus unserem (Personen-)Netzwerk eingeladen, zu dieser Ausgabe beizutragen.

Happy reading & happy networking!