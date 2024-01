Der Softwerker Spezial: Generative KI

// Alles KI, oder was?

Ein vorsichtiger Blick auf die zu erwartenden Entwicklungen

KI war das Hype-Thema 2023 und wird es wahrscheinlich noch eine Zeit lang bleiben. Jetzt ist das mit Hypes immer so eine Sache. Es ist häufig schwierig, Hype und Substanz zu unterscheiden. Wie viel von all den vollmundigen Versprechungen und überzogenen Erwartungen sind Substanz und was fällt in sich zusammen, wenn der Hype zu Ende geht und sich Ernüchterung einstellt – was bei Hypes stets irgendwann der Fall ist.

Uwe Friedrichsen