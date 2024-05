Der Softwerker Vol. 24

Liebe Leserinnen und Leser,

I'd like to be / Under the sea / In an octopus's garden / In the shade

Diese Zeilen sangen 1969 – na, wer erinnert sich? – die Beatles. Heute, 55 Jahre später, übt der Ozean noch immer dieselbe Faszination auf den Menschen aus. Und noch immer steckt die Erkundung des größten Ökosystems der Erde in den Kinderschuhen. Die Tiefsee, die den weitaus größten Anteil der Meere ausmacht, ist weniger erforscht als der Mond. Dabei spielen die Bereiche unterhalb von 200 Metern Meerestiefe eine enorme Rolle in unser aller Leben. Tiefsee-Meeresströmungen und dort beheimatete Lebewesen beeinflussen beispielsweise das Klima. Und nicht zu vergessen: Sie müssen mit den gewaltigen Mengen an Mikroplastik fertig werden, das wir Menschen täglich produzieren und achtlos auf den Grund des Ozeans sinken lassen.

Und was hat das alles mit IT zu tun?

Nun, spätestens, wenn ihr in dieser Ausgabe die Artikel von Marco Paga (ab S. 26), Elena Rüdenauer und Shirin Elsinghorst (ab S. 60) lest, werdet ihr feststellen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt – und auch IT-ler Software(-Architektur-)Entscheidungen nicht etwa in der Filterblase ihres jeweiligen Unternehmens treffen: Digitale Lösungen haben einen direkten Einfluss auf die Umwelt. Denn sie beanspruchen Ressourcen – Energie, Wasser, Luft, Materialien –, die unser Planet nicht unbegrenzt zur Verfügung stellt.

Die gute Nachricht: Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit gehen meist Hand in Hand. Wiederverwendbarkeit und Effizienz (s. die Artikel über Platform Engineering am Anfang dieser Ausgabe), aber auch eine sinnvolle API-Strategie und entsprechende Aufteilung von Software-Teams (s. Artikel von Miriam Greis ab S. 20) sind Erfolgsfaktoren nicht nur für Unternehmen, sondern möglicherweise auch überlebenswichtig für den einen oder anderen Zeitgenossen unter der Meeresoberfläche, den wir euch in dieser Ausgabe vorstellen.

Wir wünschen euch einen erkenntnisreichen „Deep Dive“ in die IT und die faszinierende Unterwasserwelt!