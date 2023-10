In unserem Praxis-Webinar zeigen unsere Atlassian-Experten Adrian Voigt und Johann Bircan euch anhand praktischer Beispiele, wie ihr bei einer Cloud-Migration vorgehen müsst. Darüber hinaus schildern sie ihre Erfahrungen aus Migrationsprojekten bei Kunden und geben euch Best Practices an die Hand, um eure eigene Cloud-Migration gut umsetzen zu können – und bieten selbstverständlich Antworten auf eure konkreten Fragen.