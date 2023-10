Kai Lichtenberg

Head of Industrial Solutions bei (codecentric AG):

Kai Lichtenberg ist Maschinenbauingenieur und hat sich in der Vergangenheit als Data Scientist vor allem mit der Analyse von Daten im Produktionsumfeld beschäftigt. Durch seine Arbeit in einem großen Konzern, in einem selbst gegründeten Startup und bei der codecentric AG hat er einen breiten Einblick in die IT-Welt von Industrieunternehmen bekommen.