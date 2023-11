Zeitgemäße User-Experience-Techniken in der Praxis

In unserer Schulungsreihe bringen dir die UX-Experten Stefan Spittank und Simon Bruns alles bei, was du für die Umsetzung toller Nutzererlebnisse brauchst. Dabei lernst du im Detail, wie die wichtigsten Techniken funktionieren, meisterst aber auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in deinem Team und verbesserst so das Verständnis zwischen Entwicklern, Designern, Product Ownern und weiteren Stakeholdern. Neben praktischen Übungen bleibt selbstverständlich genügend Zeit für Antworten auf deine konkreten Fragen.