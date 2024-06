codecentric AG erhält ISO-27001-Zertifikat

Die codecentric AG hat offiziell das ISO-27001-Zertifikat erhalten. Am 29.05.2024 wurde das Zertifikat im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Auditorium des codecentric-Hauptsitzes in Solingen an Harald Schlüter (Informationssicherheitsbeauftragter/ISB), überreicht. Ralph Freude, Leiter ICT bei TÜV Rheinland, führte durch die Veranstaltung und wurde von codecentric-Vorstand Rainer Vehns begleitet.