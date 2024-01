Bei codecentric leben wir eine Kultur des ständigen Austauschs auf Augenhöhe. Uns ist es wichtig, all unseren Kolleg*innen den nötigen Freiraum zu geben, die Dinge zu tun, die sie für wichtig halten – auch jenseits der eigentlichen Tätigkeit bei unseren Kunden. So haben sich Kolleg*innen dafür eingesetzt, dass wir zum Beispiel Ökosponsor im Westerwald sind, wir die Spendenaktion “It’s for kids” unterstützen, oder den Girls’ Day jährlich in unseren Büroräumen veranstalten. Die Idee von B Corp entspricht deshalb hervorragend unseren Unternehmenswerten – und gibt uns zugleich einen Rahmen und einen Leitstern für unsere zukünftigen Bemühungen in den verschiedenen CSR-Bereichen.