codecentric wird Atlassian Platinum Solution Partner

Die Auszeichnung ist für die codecentric AG eine besondere Ehre; in der DACH-Region haben (Stand Juni 2023) nur 18 weitere Atlassian-Partner diesen Status inne. Durch ihn ist eine noch engere Zusammenarbeit mit Atlassian möglich. „Höchste Qualiät und bester Service stehen für uns an erster Stelle," betont Adrian Voigt.



Atlassian selbst beschreibt „Platinum Solution Partner" auf ihrer Website folgendermaßen:

„(They) have met our highest training criteria and have a proven practice that can scale from small to large customers. They have an established run rate of Atlassian business and are suitably resourced to manage a wide range of customer solutions."