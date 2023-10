In einer digitalen Welt mit verteilten Arbeitsplätzen und interdisziplinären Teams steht dein Unternehmen vor der Herausforderung, seine Projekte gewinnbringend zu verwalten und zu organisieren. Dabei muss nicht nur die Projektdokumentation klar und nachvollziehbar sein, sondern deine Mitarbeiter*innen müssen die dafür eingesetzten Werkzeuge problemlos einsetzen können. Eine gute User Experience der Tools ist Grundvoraussetzung für ein produktives Arbeiten in verteilten Teams.

Als eines der wenigen Unternehmen in der DACH-Region sind wir offizieller Platinum-Solution-Partner für Atlassian . Wir nutzen Atlassian-Werkzeuge wie Confluence, Jira und Trello in unserer täglichen Arbeit und haben bereits viele Kunden dazu befähigt, Atlassian-Produkte einzuführen und einzusetzen. Dabei haben wir immer deine individuellen Bedürfnisse im Blick und unterstützen dich nachhaltig bei allen Themen, die du für eine hervorragende Arbeit deiner Teams brauchst.

Unsere Dienstleistungen decken die gesamte Bandbreite der Atlassian-Welt ab. Angefangen bei der Einführung der Produkte in dein Unternehmen über individuelle Beratungsleistungen, Backend-Administration und App-Entwicklung, die Migration in die Atlassian-Cloud bis hin zu Sicherheits- und Datenschutzberatung. Wir sind dein verlässlicher Partner für den nachhaltigen Einsatz von Atlassian-Produkten in deinem Unternehmen.