codecentric veröffentlicht customGPT „5 Hebel Hubert"

⁠Im Gegensatz zum gewohnten AI-Assistenten ist codecentrics customGPT mit den Erkenntnissen der „5 Hebel für eine kurze Time-to-Market und bessere Produkte " angereichert. Die 5 Hebel hat codecentricer Steffen Oehme entwickelt, um durch kleine und zügige Schritte bei der Produktentwicklung das Risiko von Fehlentwicklung möglichst gering zu halten und so schneller zu besseren Produkten zu führen.

Mithilfe des Wissens der 5 Hebel – vieles davon nachlesbar in unserer Softwerker-Spezialausgabe – wird das GPT zum Product Coach, der den Anwendenden hilft, effektiver zu arbeiten.



„Es ist erstaunlich, wie gut ChatGPT unsere Inhalte und sein Weltwissen kombinieren kann, um dem Anwender fundierte Antworten zu geben,” findet Kai Lichtenberg, Head of Industrial Solutions bei codecentric.

Das customGPT ist ab sofort im OpenAI Store erhältlich und kann von ChatGPT-Plus-Nutzenden verwendet werden.