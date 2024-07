codecentric AG realisiert Studie „Anwendungsmodernisierung & Cloud Transformation” mit Lünendonk & Hossenfelder

Anwendungsmodernisierung & Cloud Transformation

Die neue Lünendonk-Studie „Anwendungsmodernisierung & Cloud Transformation” untersucht den aktuellen Stand und die Prioritäten bei der Anwendungsmodernisierung in Unternehmen.

Die Cloud ist längst kein reines IT-Thema mehr. Immer mehr Unternehmen und auch der öffentliche Sektor investieren verstärkt in die IT-Modernisierung und in die Digitalisierung ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle. Mittlerweile sind es immer häufiger die Fachbereiche, die die IT zu mehr Geschwindigkeit bei der Einführung von Cloud-Services drängen, um sich den sich rasant verändernden Kunden- und Marktanforderungen anzupassen. Ziele wie Agilität, Flexibilität und Skalierbarkeit von Geschäftsprozessen und digitalen Produkten stehen dabei oft im Fokus.

Die historisch gewachsenen und monolithischen IT-Landschaften, die in den meisten Unternehmen noch vorherrschen, sind jedoch häufig noch nicht auf diese neuen Anforderungen ausgelegt und erfordern einen kompletten Umbau zu einer modernen Business-/IT-Architektur.

Tatsächlich haben 7 von 10 Unternehmen mit der Cloud Transformation und Anwendungsmodernisierung begonnen. Dabei verfolgen sie jedoch teilweise stark unterschiedliche Strategien und Ansätze. Während die einen noch überwiegend ihre Anwendungen in die Cloud migrieren, und dabei aber Architektur und Technologieplattformen bestehen lassen, bauen andere wiederum ihre Anwendungslandschaft schrittweise zu einer Cloud-nativen Architektur um. Mit Blick auf 2024/2025 werden laut Lünendonk rund 80 % der Unternehmen im deutschsprachigen Raum einen hohen Investitionsfokus auf die IT-Modernisierung und Cloud-Transformation legen.

Unsere Mitarbeit an der Lünendonk-Studie hat für uns bestätigt, dass eine erfolgreiche Cloud-Transformation kein rein technisches Problem ist. Nur mit dem Zusammenspiel aus Organisations- und Kulturwandel, Compliance- & Security-Vorgaben und der technischen Umsetzung können Unternehmen wirklichen Mehrwert damit generieren. – Christoph Schüler, Senior Cloud Consultant bei der codecentric AG.

Ein Blick in die Studie

Nur sehr wenige Unternehmen sind vollends zufrieden mit ihrer Anwendungslandschaft.

13 % der Unternehmen sehen ihren IT-Stack sehr gut aufgestellt, um aktuelle Business-Anforderungen gerecht zu werden; weitere 77 % sehen diesen zumindest eher gut an.

Anwendungsmodernisierung hat hohe Priorität

Für 43 % der Unternehmen hat die Anwendungsmodernisierung aktuell eine hohe Priorität. 57 % der Befragten priorisieren die Anwendungsmodernisierung aktuell noch eher niedrig, was mit der überwiegend positiven Einschätzung des eigenen Technologie-Stacks als auch der konjunkturellen Wirtschaftslage zusammenhängt.

Modernisierung ja, aber bestimmte Alt-Systeme bleiben wichtig

Zukünftig wollen 70 % der befragten Unternehmen an ihren bestehenden Legacy-Systemen festhalten und für bestimmte Bereiche die IT-Architektur beibehalten. 67 % der Unternehmen werden Teile ihrer Individualsoftwarelösungen auf Standardsoftware umstellen.

Interessante Erkenntnisse für dein Unternehmen



