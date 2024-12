codecentric wächst – neuer Satellit in Aachen eröffnet

Seit dem 1. August arbeitet ein kleines Team von Solinger codecentric-Kolleg*innen aus ihrem neuen Satellit-Büro in Aachen heraus. Dabei haben sie mit der digitalCHURCH des digitalHUB Aachen e. V. eine hervorragende, neue Basis gefunden:

Hohe Decken, bunte Arbeitskabinen und gemütliche Sitzecken laden sowohl zur konzentrierten Arbeit als auch zum kreativen Austausch ein.

Die Arbeit im Coworking-Space bietet den Kolleg*innen mehrere Vorteile. Das Solinger Headquarters ist weiterhin die Home-base; die digitalCHURCH bietet eine größere Nähe zum starken IT-Mittelstand der Region Aachen und ihren ausgezeichneten Hochschulen. Auch die neuen Kontakte zur lokalen Startup-Szene bieten den codecentricer*innen interessante Ausblicke.

„Es ist sehr spannend, sich mit anderen Leute auszutauschen, zu hören an was sie arbeiten und ihre Energie spüren zu können”, so Chris Coltsman, Initiator des Satelliten.