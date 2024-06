Daniel Marks gewinnt Solinger Bürgerpreis für „Hey, Alter!“

image-6.png

Aus mehr als 30 Vorschlägen hatte die Jury zuvor vier finale Kandidaten für den Bürgerpreis ausgewählt. Am Ende machte Daniel das Rennen. Veranstaltet und gesponsert wird der Solinger Bürgerpreis von den Stadtsparkassen, der B. Moll Mediengruppe sowie vom Radiosender Radio RSG.

Was ist „Hey, Alter!“?

Die Initiative, die ursprünglich in Braunschweig gestartet wurde, verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen aus Familien, die sich keine eigenen Geräte leisten können, mit gespendeten Rechnern von Privatpersonen und Unternehmen auszustatten und so zu mehr Chancengleichheit zu verhelfen. „Alte Rechner für junge Leute“ – so das Motto. Die ausrangierten, aber noch funktionstüchtigen Geräte können beim „Hey, Alter“-Team in Solingen abgegeben werden (Annahmezeiten siehe Website) und werden dann vor der Übergabe an die neuen Besitzer vom Projektteam wieder fit gemacht.

Die Initiative ist mittlerweile in 31 Städten vertreten. Auch u. a. in Berlin sind codecentric-Mitarbeiter an der Ortsgruppe beteiligt.

Mehr über die Entstehung der Ortsgruppe Solingen haben Sandy Weck und Daniel Marks in einem Interview erzählt, das wir vergangenen Herbst nach der Gründung mit den beiden Initiatoren geführt haben: https://www.codecentric.de/aktuelles/hey-alter-solingen-interview

HEY_Solingen_head.jpg

Bürgerpreis Solingen in der Presse

