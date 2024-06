Girls’Day 2023 – die Arbeit von Software-Entwicklerinnen hautnah erleben

Jedes Jahr können Schülerinnen aus ganz Deutschland am Girls’Day teilnehmen und an einem Tag Berufsfelder kennenlernen, die auch im 21. Jahrhundert noch zu großen Teilen von Männern dominiert werden. Die perfekte Gelegenheit für Mädchen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen und selbst ein direktes Bild von interessanten Berufen zu bekommen.

Auch in der deutschen IT sind die meisten Fachkräfte männlich – höchste Zeit, das zu ändern!

Am 27. April 2023 nimmt die codecentric AG mit sechs Standorten am bundesweiten Angebot teil – dieses Jahr, im Gegensatz zu 2022 und 2021, endlich wieder in Präsenz!