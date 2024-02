Girls’Day 2024 – ein Tag auf den Spuren einer Software-Entwicklerin

Im April geht es endlich wieder los: Zahlreiche codecentric-Standorte öffnen ihre Tore, um den Mädchen einen Einblick in die IT-Welt zu gewähren.

Am Girls'Day bieten Unternehmen deutschlandweit Schülerinnen die Möglichkeit, in Berufe einzutauchen, die traditionell männlich besetzt sind.

An diesem Tag haben die Mädchen die großartige Chance, im Rahmen eines „safe space" interessante Berufe und Branchen kennenzulernen.

Auch in der deutschen IT sind die meisten Fachkräfte männlich – höchste Zeit, das zu ändern!

Am 25. April 2023 nimmt die codecentric AG mit sechs Standorten am bundesweiten Angebot teil – wie schon letztes Jahr in Präsenz!