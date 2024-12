Vom Acker über Beratung und Freiheitsrechte: die codecentric Weihnachtsspende 2024

Schon letztes Jahr haben wir davon berichtet, weiterhin auf die klassische Weihnachtskarte aus Papier zu verzichten. Viele unserer Kunden, Partner und Freund*innen schätzen den persönlichen Gruß zur Vorweihnachtszeit, doch früher oder später wandert sie vom Empfangstresen oder der Kaffeeküche in den Papierkorb. Daher bleiben wir auch 2024 bei digitalen Festtagsgrüßen, die in elektronischer Form nicht weniger von Herzen kommen.



Doch nicht nur Nachhaltigekeit bedeutet uns viel und prägt unser Tun. Die codecentric AG und ihre Mitarbeitenden zeichnet ihr Engagement für ein gleichberechtigtes, soziales Miteinander aus – wie unter anderem unsere B Corp™-Zertifizierung, unsere „Hey, Alter!"-Gruppe, Girls' Days und unsere regelmässigen Charity Days zeigen.

So haben wir auch dieses Jahr entschieden, eine Weihnachtsspende an gemeinnützige Organisationen zu spenden – wie gewohnt im Namen der Mitarbeitenden von codecentric und ihren Kunden.

Unsere Mitarbeitenden konnten Vereine vorschlagen, die ihnen besonders viel bedeuten. Im Anschluss hat der codecentric-Vorstand, Rainer Vehns, Verena Deller, Lars Rückemann und Stefan Riedel, drei Organisationen ausgewählt.

„Wir sind überwältigt, wieviele Mitarbeitende sich wieder mit Vorschläge beteiligt haben und diese auch durch privates Engagement unterstreichen. Es war daher keine ganz einfach Wahl für uns, aber wir freuen uns, dass wir drei Vereine mit unserer Weihnachtsspende bedenken, die für Nachhaltigkeit, Bildung, Gleichberechtigung und Grund- und Freiheitsrechte stehen, und die Werte und das Bestreben von codecentric widerspiegeln, sich über den eigentlichen Geschäftssinn hinaus, für die Gesellschaft einzusetzen. “

Die Empfänger unserer Spenden

⁠Wir möchten den Mitarbeitenden, die durch ihre Vorschläge zu Patinnen und Paten für die Organisationen geworden sind, die Gelegenheit geben, persönlich zu erläutern, warum die Spenden von codecentric dort gut aufgehoben sind.

Acker e. V.

Der Verein setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ein besseres Verständnis für die Herkunft und den Anbau von Lebensmitteln entwickeln. Durch Programme wie die „GemüseAckerdemie" bietet Acker e. V. Schulen und Kitas die Möglichkeit, Gemüseackerflächen anzulegen und gemeinsam mit den Kindern zu bewirtschaften. Ziel ist es, den Teilnehmenden praxisnahes Wissen über nachhaltige Landwirtschaft, gesunde Ernährung und Umweltbewusstsein zu vermitteln. Dabei wird nicht nur die Freude am Gärtnern, sondern auch das Verantwortungsbewusstsein für die Natur gefördert.

Der Vorschlag kam von unserer Mitarbeiterin Lisa Prosch vom Standort Solingen: „Als Mutter finde ich es unglaublich wichtig, dass Kinder erfahren, woher unsere Lebensmittel kommen und dass sie und dass sie lernen, wie viel Aufwand und Arbeit in ihrem Anbau steckt. Es ist ein tolles Gefühl, buchstäblich die „Früchte" der eigenen Arbeit zu ernten. Ob als „AckerRacker" in der Kita oder der GemüseAckerdemie für Schüler*innen. Daher finde ich diesen Verein, der Bildungsarbeit und Klimaschutz vereint, so besonders wichtig."

Zum Verein Acker e. V.

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) ist ein Frauenfachverband in der katholischen Kirche, der sich auf die Unterstützung und Beratung von Frauen, Familien, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen spezialisiert hat. Der Verein bietet eine Vielzahl von sozialen Diensten und Hilfsangeboten an, darunter Beratungsdienste, Kinder-, Jugend und Frauenhilfe, Betreuungs- und Bildungsangebote.



Unsere Patinnen für den Verein sind Katrin Fischer, Anke Koke, Johanna Nolte und Katharina Dziuk vom Münsteraner Standort.

Katrin berichtet: „Der SKF Münster engagiert sich seit vielen Jahren für das Wohl von Frauen und Familien. Neben einer Beratungsstelle mit einem umfassenden Angebot macht sich das SFK für den Schutz von Frauen und ihren Kindern stark. Sie begleiten, beraten und versorgen Frauen und Kinder nach einer Erfahrung von häuslicher Gewalt, bis diese wieder in einen neuen Lebensabschnitt starten können. Viele ehrenamtliche Helferinnen sind hier am Werk. Aber das reicht natürlich nicht aus. Es bedarf finanzieller Mittel, um die Grundversorgung dieser Frauen und Kinder zu gewährleisten und sie in Form von Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln oder bei der Einrichtung und Renovierung einer neuen Wohnung zu unterstützen. ...und nun zur aktuellen Jahreszeit kümmert sich das SKF auch um die Unterbringung von wohnungslosen Frauen. Dieser Einsatz auf allen Ebenen verdient unsere Anerkennung!“

Zum SKF Münster

Gesellschaft für Freiheitsrechte

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation, die sich dem Schutz und der Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte verschrieben hat. Die GFF verfolgt dieses Ziel hauptsächlich durch strategische Gerichtsverfahren, die darauf abzielen, präzedenzbildende Urteile zu erwirken und somit den rechtlichen Schutz der Freiheitsrechte zu stärken. Die GFF engagiert sich in einer Vielzahl von Themenbereichen, einschließlich Datenschutz, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Schutz vor Diskriminierung und vielen weiteren Aspekten der Freiheitsrechte.

Unser Kollege Christian Becker aus München freut sich, dass ein Teil der Spende für die Sicherung von Rechten zugute kommt:

„Gerade in einer Zeit, in der unsere Grund- und Freiheitsrechte durch zunehmend populistische und rückwärts gewandte Kräfte bedroht werden, ist ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement wichtig. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte nutzt dabei die Mittel des Rechtsstaats, um mit gezielten Klagen gegen Regeln und Gesetze vorzugehen, die unsere Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken versuchen. Sie hat sich in der Vergangenheit bereits verschiedentlich verdient gemacht, und ich freue mich, dass durch unsere Unterstützung die GFF auch zukünftig für unsere Freiheit und Grundrechte eintreten kann."

Zur Gesellschaft für Freiheitsrechte



Vielen herzlichen Dank an die Paten und Patinnen für ihren Einsatz für diese wertvollen Organisationen. Wir freuen uns, sie mit unseren Spenden lokal an unseren Standorten und deutschlandweit unterstützen zu können. Wer zum Jahresende noch eine Idee für Spendenempfänger sucht, darf sich uns gern anschließen.