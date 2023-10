Ihre Daten werden erhoben, um Ihrer Anfrage auf Beitritt zum Alumni-Netzwerk der codecentric AG nachzukommen. Sie können auswählen, ob Ihre Daten nur für die Anmeldung zum Alumni-Newsletter und/ oder für die Beitrittsanfrage für den #alumni-Slack-Kanal verarbeitet werden sollen.

Wir verarbeiten Ihre Daten nur in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und nur, wenn eine anwendbare Rechtsvorschrift (insbesondere aus der DSGVO und dem BDSG) dies erlaubt. Sollten wir Ihre Daten für andere Zwecke verarbeiten als diejenigen, für die wir Ihre Daten ursprünglich erhoben haben, stellen wir sicher, dass wir hierfür eine ausreichende Rechtsgrundlage haben. Insbesondere werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten unter anderem auf die folgenden Rechtsgrundlagen stützen. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele die Rechtsgrundlagen lediglich transparenter machen sollen und keine abschließende Aufzählung darstellen.

Datenverarbeitung aufgrund von Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Wir werden Ihre Daten zu den genannten Zwecken nur dann verarbeiten, wenn Sie uns vorher Ihre ausdrückliche und freiwillige Einwilligung erteilt haben. Sie sind nicht dazu verpflichtet, uns Ihre Einwilligung hierfür zu erteilen. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit für die Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Nutzung Ihrer Daten für die Anmeldung zum Newsletter des Alumni-Netzwerks der codecentric AG

Wir nutzen die im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter des Alumni-Netzwerks der codecentric AG erhobenen Daten zur Zusendung von Informationen zu Alumni-Events und aktuellen Themen mit Bezug zur codecentric AG.

Nutzung Ihrer Daten für die Aufnahme in den #alumni-Slack-Channel

Wir nutzen die von Ihnen angegebenen Daten, um Ihnen per E-Mail eine Einladung zu dem #alumni-Slack-Channel der codecentric AG zu schicken. Diese Einladung wird einmalig seitens der codecentric AG an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse geschickt und enthält einen Link zur Aufnahme in den #alumni-Slack-Channel.

Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen auf Basis der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO):

Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles:

Bei Ihrem Besuch der Website speichern wir Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider. Diese Datenverarbeitung beruht auf unserem berechtigten Interesse an der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Website und dient der Verbesserung unseres Angebots. Daneben verarbeiten wir ggf. Ihre Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse, um Betrugsverdachtsfälle zu untersuchen bzw. zu verhindern. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.