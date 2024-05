// Ergebnis

Die neue BFN-Fusion-Platform ist heute in der Lage, die Metriken tausender Ställe aus der ganzen Welt zu verarbeiten, zu analysieren und den Kunden über Schnittstellen zur Anbindung an interne Systeme bereitzustellen. Dadurch haben die Betriebe zentralen Zugriff auf Daten aus allen Phasen ihrer Produktion, was es ihnen ermöglicht, ihre komplette Wertschöpfungskette effektiv zu kontrollieren und ihre Produktion datenbasiert zu optimieren. codecentric hat auch aktiv an der Entwicklung einer innovativen Fernwartungslösung mitgewirkt, die es den Landwirten ermöglicht, die Geräte auf ihren Höfen bequem und zeitsparend aus der Ferne zu steuern. Dadurch können sie effizient von unterwegs arbeiten und unnötige Wege zwischen den einzelnen Farmen vermeiden.