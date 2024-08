Anfahrt & Parkmöglichkeiten

Adresse: codecentric AG, August-Everding-Straße 20, 81671 MünchenAnfahrt mit dem Auto:Falls du mit dem Auto anreist, kannst du in der Tiefgarage vom PLAZA parken. Die Adresse für die Tiefgarage ist die Hanne-Hiob-Straße 10.In der Tiefgarage findest du im 1. oder 2. UG am Ende des Parkgeschosses ein großes codecentric-Logo an der Wand. An der Eingangstür daneben könntest du bitte klingeln und mit dem Aufzug fährst du dann ins 1. OG, wo sich unser Empfang befindet.Anfahrt mit der S-Bahn:Du kannst jede S-Bahn bis zum Ostbahnhof nehmen. Im Untergeschoss der Haltestelle folgst du der Beschilderung Richtung Werksviertel/Friedenstraße. Am Ende gehst du die Treppe hoch und du kannst am Zebrastreifen die Straße überqueren. Dann geht es links und die erste Straße rechts in die Haager Straße. 300 m geradeaus, dann siehst du auf der linken Seite bereits das codecentric PLAZA. Der Eingang ist in der August-Everding-Str. 20.