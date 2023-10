Agile Developer und Consultant (w/d/m)

Du schreibst Clean Code und arbeitest in agilen, crossfunktionalen sowie selbstorganisierten Teams an vielfältigen Kundenprojekten, wobei Mob oder Pair Programming zu deinem Alltag gehören

Deine Kunden sind verstärkt im Java- und JavaScript-Umfeld unterwegs. Frameworks wie Spring, Spring Boot, Vue.js, React, etc. findest du bei uns genau so wie Cloud Technologien in vielen Projekten. Aber auch andere Sprachen wie Python, Scala, Kotlin, etc. stehen im Fokus. Du findest also eine breite Range an Tools und Methoden vor und lernst nie aus